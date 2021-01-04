شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة فرنسية تتحول إلى قطعة من الثلج والان نبدء بالتفاصيل
وتأثرت حركة المرور في مدينة سانت إتيان خلال اليومين الماضيين بسبب الثلوج التي تملأ الشوارع، بينما من المتوقع أن يتواصل تساقط الثلوج بشكل متقطع في بعض الأجزاء من منطقة أوفرن-رون ألب في نهاية هذا الأسبوع، مما سيؤثر أيضا على حركة المرور خاصة على الطرق السريعة.
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