شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة فرنسية تتحول إلى قطعة من الثلج والان نبدء بالتفاصيل

تحولت مدينة سانت إتيان في شرق وسط فرنسا إلى قطعة من الثلج مع الأيام الأولى من بداية العام الجديد، حيث تساقطت الثلوج للمرة الأولى في مدينة سانت إتيان واكتست المدينة باللون الأبيض إثر تساقط الثلوج بغزارة، وأظهرت لقطات لشبكة "يورو نيوز" مشاهد المباني والشوارع والأشجار ويغطيها الثلج وتحولت إلى مدينة بيضاء نظرا لبرودة الطقس التي تشهده مع العام الجديد.

وتأثرت حركة المرور في مدينة سانت إتيان خلال اليومين الماضيين بسبب الثلوج التي تملأ الشوارع، بينما من المتوقع أن يتواصل تساقط الثلوج بشكل متقطع في بعض الأجزاء من منطقة أوفرن-رون ألب في نهاية هذا الأسبوع، مما سيؤثر أيضا على حركة المرور خاصة على الطرق السريعة.