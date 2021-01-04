شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. رئيس الحكومة يطلب تقارير يومية لمعدل "الاوكسجين" في المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل
وكان أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه لا صحة لوفاة 7 حالات من مرضى فيروس كورونا بمستشفي الحسينية المركزي بسبب نقص أو نفاذ الأكسجين من المستشفى، مشيرا إلى أن عدد المتوفين هم 4 حالات فقط وكانوا على أجهزة تنفس صناعي، وأن الوفاة طبيعية نتيجة لتدهور حالتهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا وأنهم أصحاب أمراض مزمنة.
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