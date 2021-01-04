شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. رئيس الحكومة يطلب تقارير يومية لمعدل "الاوكسجين" في المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

لا تزال أصداء أزمة مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية بمصر، حيث كلف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بإعداد تقارير يومية عن توريد الأوكسجين لجميع المستشفيات، والشركات الموردة، كما أنه سيتم إعداد مؤشر يومى إلكترونى حول هذا الشأن، بهدف الاطمئنان على توافر الأوكسجين فى كل المستشفيات.

وكان أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه لا صحة لوفاة 7 حالات من مرضى فيروس كورونا بمستشفي الحسينية المركزي بسبب نقص أو نفاذ الأكسجين من المستشفى، مشيرا إلى أن عدد المتوفين هم 4 حالات فقط وكانوا على أجهزة تنفس صناعي، وأن الوفاة طبيعية نتيجة لتدهور حالتهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا وأنهم أصحاب أمراض مزمنة.