شكرا لقرائتكم خبر عن قيود مشددة لمواجهة كورونا في النرويج والان نبدء بالتفاصيل
وسيتم حظر تقديم المشروبات الكحولية في المؤسسات والمناسبات في جميع أنحاء البلاد ، كما سيجري حظر التجمعات الخاصة خارج المنزل بمشاركة أكثر من خمسة أشخاص.
ووفق القيود المفروضة يتعين على المتاجر ومراكز التسوق أن تحدد عدد العملاء المتواجدين بها في نفس الوقت بحيث يمكن الحفاظ على التباعد الاجتماعي. ويجب تأجيل الأنشطة الترفيهية والرياضية والفعاليات الثقافية في الأماكن المغلقة والمفتوحة على حد سواء، وتجنب السفر غير الضروري، سواء في داخل البلاد أو خارجها.كما يجب أن يعمل من المنزل كل من يمكنه ذلك.
وقالت سولبرج إن كل هذا سيطبق اعتبارًا من يوم الاثنين لمدة 14 يوما بشكل مبدئي.
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