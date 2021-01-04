شكرا لقرائتكم خبر عن زيمبابوي تشدد إجراءات الإغلاق مع تصاعد حالات الإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت صحيفة"ذي صنداي نيوز" الصادرة في زيمبابوى يوم الأحد أن الإجراءات تشمل حظر البارات وصالات التربية البدنية والمطاعم خلال الفترة المذكورة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم وقف جميع الأعمال التجارية الرسمية وغير الرسمية اعتبارا من يوم غد الثلاثاء ، بينما يستمر تقديم الخدمات الأساسية من مواقعها فى المستشفيات والسوبر ماركت مع الالتزام بعمل الموظفين الأساسيين بها، على أن تعمل الصيدليات والسوبر ماركت من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة مساء كل يوم.
وقال نائب رئيس زيمبابوي إن عدد حالات الإصابة التراكمي بفيروس كورونا بلغ حتى الآن 14084 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 369 حالة، وهذا هو السبب وراء إقدام الحكومة على تشديد إجراءات الإغلاق.
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