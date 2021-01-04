مكافحة المتفجرات تُفجّر اللغم المرفع من الناقلة البحرية في 'مكان آمن'

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بأن مكافحة المتفجرات فجّرت اللغم المرفوع من الناقلة البحرية التي كانت راسية قرب ميناء البصرة النفطي، تحت السيطرة في "مكان آمن".
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوات مكافحة المتفجرات قامت، صباح اليوم، بتفجير اللغم المرفوع من الناقلة البحرية تحت السيطرة في مكان آمن ضمن المياه الإقليمية العراقية".
وكانت خلية الإعلام الأمني، قالت في بيان مقتضب أصدرته أمس الأول السبت، إن "مديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية بالتعاون مع قيادة القوات البحرية تمكنت من تفكيك اللغم الذي التصق بإحدى السفن في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية".
وكانت خلية الإعلام الأمني، قالت في بيان مقتضب أصدرته أمس الأول السبت، إن "مديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية بالتعاون مع قيادة القوات البحرية تمكنت من تفكيك اللغم الذي التصق بإحدى السفن في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية".
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