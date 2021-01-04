بالفيديو الكتل السياسـية تستـعد لخوض الانتخابات المبكرة

تستعد القوى والاحزاب السياسية الى خوض مبكر للانتخابات المقبلة التي تفصلنا عنها ستة اشهر فقط ،ويتوقع مراقبون ان ثمة تحديات لم يتم تذليلها حتى اللحظة
بدأ السباق الانتخابي يشق طريقه نحو الموعد المحدد بتنافس شديد بين المرشحين ، فجميع القوى والاحزاب باتت تستعد لخوض الانتخابات المبكرة ، ويتوقع برلمانيون ان تكون هذه التجربة الانتخابية مختلفة عن سابقاتها بل انها ستغير شكل المشهد السياسي الذي مضت عليه سنين طوال
ووفقا للاستعدادات التي ابدتها المفوضية العليا واصرار الحكومة على تذليل العقبات امام اجراء الانتخابات في مطلع حزيران المقبل تبقى معضلة توفير الامن الانتخابي وتسليم البطاقات البايومترية التي تفوت فرصة التزوير على المتربصين هي ابرز المعضلات الحالية .
ويشكك مراقبون بجدية بعض القوى لاجراء الانتخابات في موعدها ، خوفا من فقدان الامتيازات والوزارات والمناصب المهمة في الدورة البرلمانية الحالية
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