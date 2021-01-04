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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات.. 1609 حالات شفاء كورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن إجراء 125232 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1609 حالات جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 213231 حالة.
وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 1590 حالة إصابة جديدة، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 213231 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة 5 مصابين، وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس. وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 679 حالة.
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