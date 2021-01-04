شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تبدأ استخدام لقاح «أكسفورد» اليوم.. تعرف إلى خصائصه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن-أ.ف.ب

تبدأ بريطانيا، الاثنين، استخدام لقاح المختبر البريطاني «أسترازينيكا» وجامعة «أكسفودر» لتصبح بذلك أول دولة في العالم تقدم على ذلك مع احتمال أن تشدد مجدداً التدابير للجم انتشار وباء «كوفيد-19».

وهذا اللقاح أقل كلفة وتخزينه أسهل، مقارنة مع لقاحات أخرى. وتلقى أكثر من مليون شخص في بريطانيا حتى الآن لقاح «فايرز/بيونتيك» منذ بدء حملة التلقيح مطلع كانون الأول/ديسمبر. وأوصت السلطات البريطانية على مئة مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد» وستكون 520 ألفاً منها متوافرة، الاثنين، على ما ذكرت وزارة الصحة. وفي إنجلترا تفتح مئات مراكز التلقيح أبوابها خلال الأسبوع الحالي تضاف إلى 730 متوافرة راهناً.

وقال وزير الصحة مات هانكوك: «يسعدني أن أطلق لقاح أكسفورد الذي أتى نتيجة العلم البريطاني. يشكل ذلك تحولاً في كفاحنا ضد هذا الفيروس الرهيب وآمل أن يعيد الأمل للناس أجمعين بأن نهاية الجائحة باتت بمرأى منا».

ورخصت الأرجنتين كذلك للقاح «أسترازينيكا-أكسفورد» فضلاً عن الهند، الأحد، الأمر الذي سيسمح لهذه الدولة البالغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة بمباشرة إحدى أوسع حملات التطعيم في العالم. وأودى «كوفيد-19» بحياة أكثر من 150 ألف شخص في الهند. وسيلقح هذا البلد 300 مليون شخص بحلول منتصف العام 2021.

درجة حرارة

ومن ميزات لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد» أنه قليل الكلفة (حوالي 2,5 يورو للجرعة) كما يمكن أن يحفظ في براد عادي خلافاً للقاحي «موديرنا» و«فايزر/بايونتيك» اللذين يحتاجان على المدى الطويل إلى درجة حرارة متدنية جداً (20 درجة مئوية تحت الصفر للأول و70 درجة تحت الصفر للثاني).

وكان المدير العام لمختبرات «أسترازينيكا» قد أعلن أن اللقاح قادر على مكافحة السلالة الجديدة من فيروس «كورونا» التي تسببت بفورة إصابات جديدة في بريطانيا.

وقال باسكال سوريو لصحيفة «صنداي تايمز»: «نرى في الوقت الراهن أن اللقاح يفترض أن يكون فعالاً» ضد السلالة الجديدة «لكن لا يمكن التأكد من ذلك، وبالتالي سنقوم بتجارب». وأكد أنه تم إعداد صيغ جديدة تحسباً لأي احتمال، مبدياً أمله بألا تدعو الحاجة إلى استخدامها لكنه أضاف «يحب أن نكون على استعداد».

وأعلنت مختبرات «أسترازينيكا» أنها قادرة على إنتاج حوالي ثلاثة مليارات جرعة من لقاحها عبر العالم في 2021. ويعتمد لقاح «أسترازينيكا» على «ناقل فيروسي»، أي أنه يستند إلى فيروس آخر هو فيروس غدّي منتشر بين القرود، تم تعديله وتكييفه لمكافحة فيروس «كورونا» المستجدّ.

وهو أول لقاح صادقت مجلة «ذي لانسيت» الطبية المرجعية على نتائجه لجهة الفعالية في 8 كانون الأول/ديسمبر، معلنة في البيانات التي نشرتها أن لقاح أسترازينيكا «آمن». والتأثيرات الجانبية للقاح نادرة جداً في المرحلة الراهنة.

إلا أن الترخيص للقاح «أسترازينيكا» في أوروبا لن يحصل في كانون الثاني/يناير على ما ذكرت وكالة الأدوية الأوروبية. أما الولايات المتحدة، فلا تنوي اعتماده قبل نيسان/إبريل.

وتعتبر بريطانيا مع أكثر من 75 ألف حالة وفاة من أكثر دول أوروبا تضرراً من الوباء. وقد أصيب نحو 55 ألف شخص بالفيروس في غضون 24 ساعة متجاوزين بذلك لليوم السادس على التوالي عتبة الخمسين ألف إصابة على ما أظهرت آخر الأرقام الرسمية الصادرة، الأحد.

وحمل الانتشار السريع للوباء المنسوب إلى فيروس «كورونا» المتحور رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى دراسة إمكانية فرض تدابير أكثر صرامة. وقال جونسون لهيئة «بي بي سي»: «قد نضطر في الأسابيع المقبلة إلى التحرك مجدداً لاتخاذ إجراءات صعبة أكثر في مناطق عدة في البلاد» مضيفاً أن إغلاق المدارس «هو من بين هذه التدابير».

ويعطي توافر اللقاحات الأمل بتحسن الوضع في مطلع هذه السنة الجديدة، إلا أن وتيرة إنتاج هذه اللقاحات غير مرضية تماماً. وتزداد حملة التلقيح زخماً في الولايات المتحدة وقد تصل إلى مليون حقنة في اليوم على ما أكد مسؤولون، الأحد، في وجه الانتقادات حول التأخر الحاصل في بلد تجاوزت فيه الوفيات 350 ألفاً.

إنتاج غير كاف

أما الاتحاد الأوروبي فقد أقر، السبت، أن قدرات الإنتاج «غير كافية عالمياً»، معرباً عن استعداده للمساعدة في زيادتها.

ورأى رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان أن وتيرة شراء الاتحاد الأوروبي للقاحات هي المشكلة مشدداً على أن اللقاحات «كانت متوافرة في وقت أبكر في كندا وبريطانيا».

وفي فرنسا، قال البروفسور مهدي مجدوبي من مركز فالنسيان الاستشفائي (شمال) «لا أفهم وجود هذا الفارق الكبير مع ألمانيا. فألمانيا تلقح 20 ألف شخص في اليوم في مقابل 50 شخصاً في اليوم في فرنسا».

ومنذ الأحد، الماضي تلقى أكثر من 238 ألف شخص اللقاح في ألمانيا على ما أفاد معهد «روبرت-كوخ» للمراقبة الصحية. أما جنوب إفريقيا التي تضررت كثيراً جراء الموجة الثانية من الجائحة فتأمل بالحصول على أولى اللقاحات في شباط/فبراير إلا أن الجدول الزمني رهن بالمفاوضات الجارية مع عدة شركات صيدلة على ما أعلن وزير الصحة، الأحد.

وفي الأسابيع الأخيرة، تعرضت الحكومة الجنوب إفريقية لانتقادات كثيرة لا سيما من جانب خبراء الصحة في البلاد لأنها تأخرت في إطلاق عملية شراء اللقاحات.