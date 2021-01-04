شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو تدرس فرض الطوارئ وسيؤول توسع نطاق الحظر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

قالت اليابان، الاثنين، إنها ستدرس إعلان حالة الطوارئ في منطقة العاصمة طوكيو الكبرى مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، مما يثير تساؤلات جديدة بشأن ما إذا كان بإمكانها المضي قدماً في استضافة دورة الألعاب الأولمبية وتحجيم الأضرار الاقتصادية، في حين وسعت كوريا الجنوبية نطاق الحظر على التجمعات ليشمل كل البلاد لمكافحة «كورونا».

وسيمثل إعلان الطوارئ تغييراً في سياسة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، الذي قاوم أي تحركات جذرية من هذا القبيل على الرغم من انتقادات بأن الحكومة تتحرك ببطء شديد.

وسجلت اليابان عدداً قياسياً من الإصابات بلغ 4520 إصابة جديدة في 31 ديسمبر/كانون الأول، مما دفع العاصمة طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة إلى طلب إعلان الطوارئ من الحكومة الوطنية. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن البلاد سجلت 3158 إصابة جديدة، الأحد، نصفها تقريباً في طوكيو وضواحيها.

وقال سوجا في مؤتمر صحفي «حتى خلال الأيام الثلاثة لعطلة رأس السنة الجديدة، لم تنخفض الحالات في منطقة طوكيو الكبرى». وأضاف: عندما طُلب منه تفسير سبب تغيير موقفه بشأن الإعلان المحتمل للطوارئ «شعرنا أن من الضروري توجيه رسالة أقوى».

ولم يذكر متى ستتخذ الحكومة قراراً أو ما هي القيود الجديدة. واستمرت حالة الطوارئ الأولى، التي أُعلنت في الربيع الماضي، لأكثر من شهر وأغلقت خلالها المدارس والأنشطة التجارية غير الأساسية. ومنذ بداية الجائحة، سجلت اليابان أكثر من 245 ألف إصابة وحوالي 3600 وفاة.

ووسعت كوريا الجنوبية نطاق حظر على التجمعات الخاصة لأكثر من أربعة أفراد ليشمل كل أنحاء البلاد، كما مددت فترة تطبيق إجراءات غير مسبوقة لتحقيق التباعد الاجتماعي في منطقة سيؤول، مع تجاوز أعداد الإصابات اليومية بفيروس «كورونا» المستجد الألف من جديد. وتشهد كوريا الجنوبية زيادة في حالات العدوى في أحدث موجة لتفشي المرض التي أدت لارتفاع حاد في الوفيات.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 1020 إصابة جديدة بالفيروس حتى منتصف ليل الأحد، مما رفع الإجمالي إلى 64264 مصاباً توفي منهم 981 مريضاً. وسجلت البلاد 657 حالة فقط مطلع الأسبوع. وقال مسؤول في قطاع الصحة إن السلطات تعمل على احتواء الموجة الثالثة.

وتشمل إجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة في سيؤول والمناطق المحيطة قيوداً على الكنائس والمطاعم والمقاهي ومنتجعات التزلج وأماكن أخرى. ودعا تشونج سي- كيون رئيس وزراء البلاد لبذل جهود شاملة استعداداً لبرنامج التحصين للوقاية من المرض. كما حث في اجتماع للحكومة وزارتي الصحة والنقل والمعنيين بالعملية على المساعدة في تسريع وتيرة التطعيم حتى لا تواجه مشكلات شهدتها دول أخرى مثل الولايات المتحدة ودول أوروبية.