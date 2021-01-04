شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يخلف مليوناً و842 ألف حالة وفاة في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

خلّف فيروس «كورونا» المستجد، عشرات آلاف الإصابات الجديدة، وآلاف الوفيات على مستوى العالم. وتجاوز إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أنحاء العالم 85,1 مليون حالة حتى صباح، الاثنين، بحسب البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية.

وأظهرت بيانات الجامعة أن إجمالي الإصابات وصل إلى 85 مليوناً و 122 ألف حالة إصابة بينما اقترب عدد المتعافين من 47.9 مليون وتجاوز إجمالي الوفيات المليون و842 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

وأعلنت المكسيك تسجيل 5211 إصابة جديدة بـ«كورونا» و362 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وذكرت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى مليون و448 ألفاً و755 إصابة والوفيات إلى 127213 حالة وفاة.

وسجلت البرازيل 17341 حالة إصابة جديدة مؤكدة بـ«كوفيد-19» و293 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتشير بيانات وزارة الصحة، إلى أن البلد الواقع في أمريكا الجنوبية سجل أكثر من 7.7 مليون حالة إصابة و196018 وفاة في المجمل منذ ظهور الوباء قبل عشرة شهور.

وأعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 1020 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و19 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء الكورية الجنوبية عن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة قوله: إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 64,264 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 981 حالة وفاة.

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية في ألمانيا، الاثنين، تسجيل 9847 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس «كورونا» و302 وفاة خلال 24 ساعة. وسجلت ألمانيا إجمالاً مليوناً و775513 إصابة و34574 وفاة.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الاثنين، أنها سجلت 33 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، الأحد، وذلك ارتفاعاً من 24 حالة في اليوم السابق. وقالت اللجنة في بيان إن 20 حالة من الحالات الجديدة ترتبط بوافدين من الخارج.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ«كوفيد-19» في الصين إلى 87150 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.

وقالت وزارة الصحة المصرية، الأحد، إنها سجلت 1309 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و64 وفاة وذلك مقابل 1407 إصابات و54 وفاة، السبت. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان: «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأحد هو 142187 حالة من ضمنهم 113898 حالة تم شفاؤها و7805 حالات وفاة».

ومع تزايد حالات العدوى المؤكدة في مصر بعد انحسارها الواضح خلال شهور الصيف وفقاً للبيانات الرسمية، أعلن مجلس الوزراء، الخميس، عن تدريس المناهج عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.