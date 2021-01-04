شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 23,351 إصابة جديدة بـ«كورونا» و482 وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو: «رويترز»

أعلنت روسيا، الاثنين، تسجيل 23,351 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منها 3591 حالة في موسكو، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و260138.

وقالت السلطات إن 482 مريضاً آخرين توفوا بسبب الفيروس، مما رفع العدد الرسمي الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 58988.

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