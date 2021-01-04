شكرا لقرائتكم خبر عن ساوثامبتون ينتظر عودة أهداف إنجس في مواجهة ليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

قال رالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون، إن المهاجم داني إنجس سيستعيد قمة لياقته بعد التعافي من إصابة في الركبة؛ إذ يستعد اللاعب البالغ 28 عاماً لمواجهة فريقه السابق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين.

وأحرز إنجس ستة أهداف في الدوري هذا الموسم لكنه لم يهز الشباك في آخر أربع مباريات.

وأبلغ هازنهوتل الصحفيين: «من الطبيعي أنه لم يصل إلى قمة لياقته بالتأكيد بعد الإصابة، لكن من المهم أن يبقى جاهزاً وكان لديه الوقت الكافي للتعافي قبل مباراة ليفربول».

وأضاف: «أنا سعيد بعودته ويجب أن نتمتع بفاعلية أكبر في الهجوم لتسجيل مزيد من الأهداف في المستقبل، وأنا واثق بأن هذا سيحدث».

وتابع: «أعتقد أن تشي (آدامز) مرهق حالياً ولعب كل المباريات تقريباً؛ لذا يشعر الآن بأنه خاض موسماً طويلاً». ولم يسجل ساوثامبتون أي هدف في آخر ثلاث مباريات بالدوري، حيث تعادل مرتين وخسر 1-0 من مانشستر سيتي ويحتل المركز التاسع.

وواصل هازنهوتل: «التحدي قوي وأهم شيء بالنسبة لي أننا استقبلنا 19 هدفاً؛ أي أقل بهدف من ليفربول، هذه أهم خطوة ضرورية والقاعدة لخوض موسم جيد».