«الجارديان»: أردوغان سيسعى للتصالح مع الإمارات والسعودية

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيمضي قدماً لاستعادة العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول الاتحاد الأوروبي.
وقالت الصحيفة، في مقال تحليلي متعلق بالعام الجديد2021 وتأثير الزعماء عليه، إن أردوغان سيتشجع على التصالح مع هذه الدول بعد تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة، وانتهاء عهد دونالد ترامب.
وكانت السعوديية والإمارات قد قررتا، دون إعلان رسمي، قطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا، في ظل توتر في العلاقات السياسية منذ أزمة المقاطعة الخليجية لدولة قطر التي ازداد تحالفها مع تركيا.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن أردوغان سيواصل تدخلاته بشكل أكثر في سوريا وليبيا ودول البلقان والقوقاز.
وأشارت الصحيفة إلى أن أردوغان يسعى من خلال هذه التدخلات إلى "صرف أنظار شعبه عن الانهيار الداخلي في البلاد، فضلاً عن رغبته في تأجيج المشاعر القومية."
ولفتت الصحيفة في مقالها إلى أن من الزعماء الذين سيأثرون بالمشهد في عام 2021 أيضا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، الرئيس السوري بشار الأسد.
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