شكرا لقرائتكم خبر عن صيغة يمين أعضاء مجلس النواب الجدد في الجلسة الافتتاحية.. تعرف على نص اليمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة وتنتهى مدة مجلس النواب الحالي (2016) في الفصل التشريعى الأول، وتحديدا يوم 9 من شهر يناير الجاري، وبعد ذلك سيدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب الجديد (مجلس 2021) للانعقاد، وعقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وتشهد الجلسة الافتتاحية قيام أعضاء المجلس بأداء اليمين قبل مباشرة عملهم.

وتنص المادة (37) من قانون مجلس النواب، على أن يؤدى عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وكان المستشار محمود فوزي، أمين عام المجلس، أكدأكد جاهزية المجلس لعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في فصله التشريعي الثاني (2021-2026)، الذى سيبدأ من 10 يناير 2021، وأن موعد انعقاد الدور الأول بالفصل التشريعي الثانى، يحدد بقرار يصدره رئيس الجمهورية.

ويُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %َ.