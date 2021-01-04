غدًا محافظ قنا يفتتح مشروعات في منطقة نجع حمادي الصناعية

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي :

يفتتح اللواء أركان حرب أشرف غريب الداودي محافظ قنا، غدا الثلاثاء، عددا من المصانع الجديدة بمنطقة "هو الصناعية" بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وأكد المحافظ أن المناطق الصناعية بكل من مدينتي نجع حمادي وقفط وضعتا محافظة قنا على خريطة الاستثمار الجاد، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية والقيادة السياسية لتنمية صعيد مصر، طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.