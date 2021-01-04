تحرير 476 مخالفة وضبط 10 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

شنت الأجهزة المعنية في محافظة المنوفية حملات تموينية، استهدفت تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس قسم مباحث التموين بالمنوفية، أنه تحرر 476 قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن وقرى المحافظة خلال عدد من الحملات التموينية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة في الفترة من 23 إلى 31 من شهر ديسمبر الماضي.

وأوضح أنه جرى تحرير 179 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، 52 قضية عدم وجود شهادة صحية "محلات تجارية"، 38 قضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، 47 قضية خبز ناقص الوزن "مخابز بلدية"، 7 قضية عدم تواجد المدير المسئول "مخابز بلدية"، 50 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات "مخابز بلدية"، 17 قضية عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل "مخابز بلدية"، 32 قضية عدم مزاولة النشاط في أوقات العمل "مستودع غاز"، 21 قضية حيازة وبيع لحوم بلدية أزيد من السعر المعلن.

كما جرى ضبط مخازن ومحلات مواد غذائية تمارس النشاط بدون ترخيص وتستخدام علامات تجارية وهمية غير مسجلة، وحيازة مواد غذائية بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها، والتحفظ على 6 أطنان و400 كيلو أرز و4 أطنان مكرونة و3 أطنان أذرة وطن زيت طعام و200 كيلوجرام سكر و80 كيلوجرام أرز معبأ فى أكياس مدون عليها علامه تجارية وهمية غير مسجلة، و300 كرتونة كيك و10000 كيس فارغ مدون عليه ماركة غير مسجلة ووهمية و5 ماكينة طباعة التاريخ والإنتاج و2 ميزان حساس.

فضلاً عن ضبط 160 كيلوجرام من لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، و670 لحوم مجمدة و200 كجم دهون حيواني، و40 كيلوجرام لحوم مفرومة و245 كيلوجرام كبده و100 كيلوجرام أسماك مجمدة بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها.