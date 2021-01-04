ارتفاع الريال السعودي.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

يرصد الخليج 365 أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وتراجع سعر شراء الدينار الكويتي 8 قروش إلى 48.77 جنيه، بينما زاد سعر البيع 19 قرشا إلى 51.99 جنيه.

وزاد سعر شراء الريال السعودي إلى 4.09 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 4.20 جنيه.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدينار البحريني على مستواه عند 40.49 جنيه، و 41.82 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال القطري عند 4.08 جنيه، بينما تراجع سعر البيع قرشا واحدا إلى 4.32 جنيه.

بقي سعر الدينار الأردني عند 21.79 جنيه، بينما تراجع قرشا واحدا سعر البيع إلى 22.26 جنيه.