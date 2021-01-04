وزير المالية: اقتصاد مصر مستقر وقادر على مواجهة تداعيات أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أكد محمد معيط وزير المالية أن الاقتصاد المصري مستقر، ومازال قادرًا على مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وقال معيط، خلال لقائه مع جامباولو كانتيني السفير الإيطالي بالقاهرة، إن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتعامل بمنهجية استباقية ساعد كثيرًا في احتواء تداعيات أزمة كورونا وتخفيف حدة الصدمة.

وأضاف أن مصر تصبح بذلك، كما ذكرت بلومبرج، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام 2020، وتُسجل ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم بنسبة 3.6%، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وذكر أن تم خفض معدلات الدين للناتج المحلي من 108% في العام المالي 2016-2017 إلى نحو 88% بنهاية يونيو 2020، وتم تحقيق فائض أولي 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة دخلت مرحلة الجائحة بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، مما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وأوضح أن الحكومة حققت مستهدفاتها المالية والاقتصادية قبل أزمة كورونا؛ مما جعل لديها دوافع كثيرة لاستكمال مسيرة الإصلاح والتطوير لتحسين مستوى المعيشة، ومواصلة جهود دعم القطاعين الصناعي والزراعي لتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل الجائحة.

وأكد الوزير حرص الحكومة على تحفيز بيئة الاستثمار، لتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية؛ بما يُسهم في جذب استثمارات جديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأعرب عن تطلع الحكومة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا، خاصة في المجال الاقتصادي، بما يخدم مصالح الشعبين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الدولية في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أشاد السفير الإيطالي بنجاح الحكومة المصرية في التعامل الإيجابى المرن مع أزمة كورونا، على النحو الذي حظى بإشادة المؤسسات الدولية.

وأوضح أن الحكومة الإيطالية تتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات خاصة في الجانب الاقتصادي، وتبادل الخبرات في مكافحة فيروس كورونا المستجد.