لبنان.. مداهمات للجيش ومصادرة أطنان من الأسلحة والحشيش

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم الاثنين، بأن الجيش اللبناني نفذ سلسلة مداهمات في جرود منطقة الهرمل شمال شرقي لبنان، حيث عثر على كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة.
ولفتت الوكالة إلى أن "الجيش نفذ بالتعاون مع مديريةالمخابرات، مداهمات لمنازل في منطقة السوح في جرود الهرمل حيث تمت مصادرة كميات من حشيشة الكيف بالإضافة إلى أسلحة فردية وقذائف".
وأضافت أن الجيش أقام حواجز عدة فيالهرمل ودوريات في شوارع المدينة.
وغالبا ما تشهد هذه المنطقة مواجهات مسلحة بين الجيش اللبناني ومجموعات خارجة عن القانون.
وكان الجيش اللبناني أعلن أول أمس أنه ألقى القبض في الهرمل على 3 أشخاص لإقدامهم على إطلاق النار في 1 يناير باتجاه سيارة يستقلها عسكريان وشخص من البلدة، ما أدى إلى مقتل جندي.
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