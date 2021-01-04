بلغاريا تسجل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 وفاة

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم الإثنين تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من أصل 2660 فحصا، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 203 آلاف و51 حالة.
وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة -وفق ما نقلته وكالة أنباء صوفيا البلغارية- بأنه خلال الفترة نفسها سجلت البلاد 34 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 7678 شخصا.
وأضافت الوزارة أن 944 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها، ووصل إجمالي المتعافين إلى 122 ألفا و411 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة
وتخطت إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حول العالم حاجز الـ 85 مليون حالة، وفقا لأحدث إحصاءات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
وجاء في بيانات الجامعة - التي تلخص بيانات من السلطات الفيدرالية الأمريكية وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى - أن إصابات كوفيد-19 في العالمتخطت اليوم حاجز الـ 85 مليون إصابة، إذ بلغت 85 مليوناً و122 ألفا و80 إصابة، في جميع أنحاء العالم.
وأشارت الجامعة الأمريكية إلى وفاة أكثر من مليون و800 ألف شخص جراء الإصابة بالفيروس التاجي، وتعافي أكثر من 47 مليون مصاب.
وبحسب الجامعة، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 6ر20 مليون إصابة، في حين سجلت الهند 3ر10 مليون حالة إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ 7ر7 مليون حالة.
أما عن الوفيات، سجلت أمريكا أكبر معدل وفيات حول العالم بأكثر من 351 ألف وفاة تليها البرازيل بأكثر من 149 ألف ثم الهند بأكثر من 127 ألف وفاة.
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