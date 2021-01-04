طوكيو تسجل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الاثنين تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، بزيادة قدرها 68 حالة عن إصابات أمس.

وذكرت صحيفة جابان توداي اليابانية أنه بعد تسجيل أحدث الإحصائيات يرتفع إجمالي المصابين في العاصمة إلى 63 ألفا و 474 إصابة.

وحسب الفئة العمرية، تحتل العشرينات أكبر عدد من الإصابات الجديدة بتسجيل 241 شخصا يليهم 181 في الثلاثينيات من العمر و147 في الأربعينيات من العمر و124 في الخمسينيات من العمر و60 في الستينيات من العمر 58 حالة بين الأشخاص الأقل من 20 عاما.

وأفاد مسؤولو الصحة بأن عدد

المصابين في المستشفى الذين يعانون من أعراض حادة في العاصمة طوكيو بلغ 108، بزيادة سبعة أشخاص عن الأمس.من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد سيبدأ في اليابان أواخر شهر فبراير المقبل، وأكد في مؤتمر صحفي عقد اليوم أن العاملين في المجال الطبي وكبار السن سيكونان أول المجموعات التي تتلقى التطعيمات.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 85.1 مليون

حتى صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 85 مليونا و 122 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 47.9 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 842 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.