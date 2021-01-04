أوكرانيا تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة و73 وفاة بكورونا

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف اليوم الاثنين تسجيل 4 آلاف و158 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و78 ألفا و251 حالة.
وقال ستيبانوف - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل 170 طفلا و163 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.
وأضاف أنه تم تسجيل 73 حالة
وشهدت مدينة زابوريزهيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة تليها العاصمة كييف ثم لفيف وميكولايف.
وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 85.1 مليون حتى صباح اليوم الاثنين.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيتجرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 85 مليونا و 122 ألف حالة.
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 47.9 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 842 ألف حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
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