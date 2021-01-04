تايلاند تحصل على مليوني جرعة من لقاح سينوفاك الصيني

أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم الإثنين أنها سوف تحصل على أول دفعة من لقاحات كوفيد 19 من شركة سينوفاك بيوتيك الصينية الشهر المقبل، ما يسمح للبلاد في ظل تفشي فيروس كورونا بالبدء في تطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" على موقعها الإلكتروني عن وزارة الصحة التايلاندية القول إن اللقاح الصيني سيصل على ثلاث دفعات حيث تصل أول 200 ألف جرعة في فبراير المقبل ، و800 ألف في مارس ، ومليون

أخرى في أبريل.وقالت الوزارة إن تايلاند بدأت أيضًا الإنتاج المحلي للقاحات التي طورتها شركة أسترازينيكا بموجب اتفاقية تبادل التكنولوجيا، والتي من المتوقع أن تكون جاهزة للتوزيع في مايو المقبل.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 85.1 مليون حتى صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت

جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 85 مليونا و 122 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 47.9 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 842 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.