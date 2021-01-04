مجلس التعاون الخليجي: قادة الدول الست ستحضر قمة العلا في السعودية

أعلن مجلس التعاون الخليجي، أن القمة المرتقبة في مدينة العلا السعودية، الثلاثاء، ستشهد حضورا لقادة الدول الست بمن فيهم أمير قطر تميم بن حمد.



وأوضح المجلس في بيان له، أن القمة الواحد والأربعين تأتي بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز، "ومشاركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية".



وقال الأمين العام لمجلس التعاون، نايف الحجرف، إن المجلس "يخطو بثبات نحو العقد الخامس من مسيرة التعاون المباركة، بفضل من الله، ثم بحكمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم".



ولفت إلى أن "انعقاد الدورة الواحد والأربعين في العلا التاريخية، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، يؤكد حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله في الحفاظ على مجلس التعاون كمنظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات، وتعزيز مسيرته التكاملية في المجالات كافة".



ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر مصالحة خليجية تاريخية بين قطر من جهة، والإمارات والبحرين والسعودية من جهة أخرى.



عربي 21

