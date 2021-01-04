واشنطن.. إعادة انتخاب "بيلوسي" رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

فازت الديمقراطية نانسي بيلوسي (80 عاما) الأحد، في رئاسة مجلس النواب الأمريكي، بعد حصولها على أغلبية ضئيلة في الجلسة الأولى للكونغرس الجديد الـ117.



وحصلت بيلوسي على 216 صوتا مقابل 209، لمنافسها الجمهوري كيفين مكارثي، وأعطى جميع الجمهوريين الذين كانوا حاضرين أصواتهم لصالح الأخير، بينما لم يعط خمسة ديمقراطيين أصواتهم لـ"بيلوسي".



وتعود بيلوسي لتولي منصبها لمدة سنتين، لتكون الولاية الرابعة لها، بمجلس النواب، الذي جرى تجديد مقاعده الـ435 بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية، وهي أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تشغل هذا المنصب المهم.



وتبقى الأغلبية في مجلس الشيوخ معلّقة في الوقت الحالي بانتظار انتخابات فرعية في جورجيا، سيتقرر على أثرها ميزان القوى في واشنطن، مع بدء ولاية الرئيس الديموقراطي المنتخب جو بايدن الذي يتولى منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري.



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