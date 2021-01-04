بيتكوين تواصل الارتفاع القياسي لليوم الثاني على التوالي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

بدأت عملة بيتكوين العام الجديد بمكاسب قياسية ، حيث واصلت قيمة عملة “بيتكوين” في ثباتها بحدودها القياسية التي تجاوزت 30 ألف دولار أميركي.

وبلغت قيمة عملة بيتكوين المشفرة 32,990 دولارا في الأسواق الآسيوية، الأحد، بعد أن حققت أعلى قيمة لها على الإطلاق، الأحد، عندما بلغت 34,800 دولار.

وقد ارتفعت قيمة العملة المشفرة، منذ مارس، بأكثر من 800 في المئة، تزامنا مع ارتفاع ثقة المستثمرين الذي يرون بأنها قد تعتبر جزءا أساسيا في التداولات النقدية في المستقبل القريب.

ويأتي هذا الإنجاز لأكثر العملات المشفرة تداولا حول العالم بعد أقل من ثلاثة أسابيع على تجاوزها لأول مرة حاجز 20 ألف دولار في 16 ديسمبر.

رقم خيالي

وأوائل عام 2020، كان سعر بيتكوين يعادل 8 آلاف دولار، لكنها انخفضت بعد ذلك إلى 4 آلاف دولار عندما تفشت جائحة كورونا في الربيع.

وخلال 3 أشهر من التداول، كسرت العملة الافتراضية الأشهر “بيتكوين”، الأسعار التاريخية المسجلة في ديسمبر/كانون أول 2017، وسط تزايد عالمي في الطلب.

ولم يكن المستثمرون في العملة المشفرة يتوقعون تحسن سعر العملات الافتراضية، بل وكسر الأسعار التاريخية السابقة، خلال العام الجاري، الذي يعد الأعقد اقتصاديا وماليا على مختلف الاقتصادات المتقدمة والنامية.