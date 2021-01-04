إصابات كورونا عالمياً تتخطى حاجز الـ 85 مليوناً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز الـ 85 مليونا ، حسب ما أعلنته جامعة جونز هوبكنز، اليوم الاثنين،

وجاء في بيانات الجامعة التي تلخص بيانات من السلطات الفدرالية الأمريكية، وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى، أن إصابات كوفيد-19 في العالم تخطت اليوم حاجز الـ 85 مليون إصابة، إذ بلغت 85 مليوناً و59632 إصابة، في جميع أنحاء العالم.

وأشارت الجامعة الأمريكية، إلى وفاة أكثر من 1.8 مليون شخص جراء الإصابة، وتعافى أكثر من 48 مليون مصاب.

وبحسب الجامعة، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 20.6 مليون إصابة، في حين سجلت الهند 10.3 مليون حالة إصابة، لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ 7.7 مليون حالة.

أمريكا تسرع وتيرة حملة التلقيح ضد كورونا

قال كبير أطباء الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية أنتوني فاوتشي إن طرح اللقاحات المضادة لكورونا وتلقيح المواطنين يتسارع بالبلاد.

وأضاف أن معدل التلقيح يمكن أن يكون على المسار الصحيح بالكامل في غضون أسبوع أو نحو ذلك.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن فاوتشي قوله في برنامج “هذا الأسبوع” على قناة “أي بي سي”: “إنها محاولة لبدء برنامج تلقيح ضخم والانطلاق بشكل سليم. الشيء المهم هو رؤية ما سيحدث في الأسبوع المقبل، أو الأسبوع ونصف”.

وقال فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إنه خلال الـ 72 ساعة الماضية، تم إعطاء حوالي 1.5 مليون جرعة لقاح، أو حوالي 500 ألف جرعة في اليوم، وهي زيادة كبيرة في وتيرة التلقيح.

وأضاف على قناة “ايه بي سي”: “لسنا في المكان الذي نريد أن نكون فيه، ولا شك في ذلك، لكنني أعتقد أنه يمكننا الوصول إذا قمنا بتسريع العملية”.

وقد فشلت عملية “أوبيريشن وارب سبيد”، وهي الجهود الاتحادية لتطوير وتوزيع لقاح ضد فيروس كورونا، حتى الآن في تحقيق التوقعات الخاصة بمدى سرعة تلقيح المواطنين.