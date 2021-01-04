اختفاء ملياردير صيني بعد انتقاده الحكومة

اختفى الملياردير الصيني جاك ما، لعدة أسابيع، بعد انتقاده لسياسات النظام المالي التي تتبعها حكومة بلاده.

وغاب جاك عن نهائي أحد البرامج التي تقدمها شركاته خلاله منحة مالية لرواد الأعمال الأفارقة بقيمة 1.5 مليون دولار أميركي، بعدما كان على رأس اللجنة المسؤولة عن تقييم أفكار المتسابقين التجارية.

ودعا جاك خلال خطاب ألقاه في شنغهاي، قبل عدة أسابيع، إلى إصلاح النظام التنظيمي والبنوك المملوكة للدولة، معتبراً ذلك يخنق الابتكار.

وكان أول تداعيات هذا الخطاب المنتقد لسياسات الحكومة الصينية إلغاء بورصة شنغهاي إدراج شركة متفرعة من مجموعة علي بابا في البورصة في اللحظة الأخيرة، بعدما جمعت 34.4 مليار دولار.

فيما ذكرت صحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب الحاكم أن التحقيق ضد علي بابا يشكل خطوة مهمة لتعزيز الرقابة المناهضة للاحتكار في قطاع الإنترنت.