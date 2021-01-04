بعد أيام من الإعلان المغربي عن استعادة العلاقات الرسمية مع اسرائيل، لا زالت هيئات مناهضة التطبيع متشبثة بموقفها الرافض للخطوة الرسمية، معلنة عن رفضها للمنع الذي تعرضت له وقفاتها الاحتجاجية، وعزمها المواصلة.
وقالت هيئات الدار البيضاء المناهضة للتطبيع، أمس الأحد، إنها تستنكر وتدين دخل قوات الأمن لمنع المواطنات والمواطنين للتعبير عن رفضهم لقرار التطبيع، معلنة عزمها القيام بحملات التوعية والتحسيس بمخاطر التطبيع.
وأوضحت الهيئات، عقب اجتماع عقدته عن بعد، أنه بالرغم من المنع، فقد شهدت بعض أحياء مدينة الدار البيضاء عدة وقفات احتجاجية، كما هو الشأن بالنسبة لعدة مدن ومناطق على الصعيد الوطني، فضلا عن بعض المواقع الجامعية.
وتشبثت الهيئات بعزمها تنظيم وقفات احتجاجية ضد التطبيع، كحق من حقوق التعبير عن الرأي، التي تكفلها المواثيق الوطنية والدولية، مؤكدة “أن هذه المعركة طويلة النفس حتى إسقاط قرار التطبيع”.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئات مناهضة التطبيع تتشبث بالعودة للاحتجاج: هذه المعركة طويلة النفس حتى إسقاط قرار التطبيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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