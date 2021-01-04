بسبب إغلاق المعبر الحدودي.. 0 ولادة في سبتة المحتلة خلال اليوم الأول من 2021

كشفت وكالة الأنباء الاسبانية، المعروفة اختصارا بـ “ايفي”، أن اليوم الأول من السنة الجديدة لم يسجل ولادات بالمدينة السليبة، عكس السنوات الماضية.

وشدد المصدر ذاته علی كون مستشفيات المدينة اعتادت علی تسجيل ولادة جديدة من أم مغربية خلال اليوم الأول من السنة، مبرزا أن إغلاق الحدود بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد حال دون تسجيل ولادة جديدة خلال اليوم الأول من السنة الجديدة.

وذكر المصدر نفسه أن اليوم الأول من السنة الماضية سجل ولادة بالمستشفی خلال الساعات الأولی، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمولودة اختير لها اسم ماريا من أبوين مغربيين.