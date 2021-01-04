في ظل تريث المغرب.. الهند ترخص لاستخدام لقاح أسترازينيكا الأرخص في العالم

في ظل تريث المغرب، أعلنت الهند اليوم الأحد، عن سماحها باستعمال لقاح أسترازينيكا ضد كورونا، مما يمهد الطريق لبرنامج تطعيم ضخم للقضاء على آل جائحة، في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

ومنحت هيئة تنظيم الأدوية في الهند اليوم الأحد، تصريحا طارئا للقاحات التي طورتها جامعة أكسفورد وشركة صناعة الأدوية في المملكة المتحدة أسترازينيكا، إلى جانب أخرى طورتها شركة باهارات بايوتيك الهندية.

وتزامنا مع الترخيص الهندي والبريطاني لاستخدام لقاح “أسترازينيكا”، يقترب المغرب من حسم موقفه نهائي من هذا اللقاح، وهو اللقاح الذي يعد الأرخص في العالم، حيث يتوقع أن يتراوح سعره بين ثلاث وأربع دولارات.

وفي ذات السياق، عقدت اللجنة الوطنية الاستشارية المختصة بالترخيص للقاح المضاد لكورونا، خلال هذا الأسبوع، اجتماعا بالرباط بحثت فيه مسألة الترخيص للقاح “أسترازينيكا” بالمغرب.

وخلال هذا الاجتماع، تداولت اللجنة الوطنية في كافة المعلومات والمعطيات المتعلقة بهذا اللقاح، وفق ما صرحت به للصحافة مديرة الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة بشرى مداح في أعقاب اللقاء، مسجلة أن اللجنة تدارست الاحترام الجيد لمعايير التصنيع، والسلامة، وجودة وفعالية اللقاح، ونتائج تجاربه ما قبل السريرية والسريرية، والاعتراف الدولي به.

ومن جانبه، أشار مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء مولاي مصطفى الناجي إلى أن من شأن تبادل وجهات النظر العلمية بين أعضاء اللجنة العلمية أن يتيح دراسة شاملة للمعلومات المختلفة المتعلقة بلقاح “أسترازينيكا”، لا سيما المعطيات الصيدلانية وعمليات التصنيع، وقال إن “اللجنة ستتخذ قرارها النهائي بشأن موضوع هذا اللقاح في أقرب الآجال”.

ووعدت “أسترازينيكا” بتزويد مئات الملايين من الجرعات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وتقديم اللقاح على أساس غير هادف للربح إلى تلك الدول إلى الأبد، حيث من المتوقع أن يتراوح سعره بين 3- 4 دولارات للجرعة، ما يجعله أرخص لقاح متاح في العالم.