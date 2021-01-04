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شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تدرس إعلان حالة الطوارئ مع ارتفاع إصابات كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 4 يناير 2021
قال رئيس مجلس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن اليابان ستدرس إعلان حالة الطوارئ في طوكيو والمقاطعات المحيطة بها بسبب جائحة كوفيد 19- .
ويأتي إعلان سوجا بعد أن حث حكام المقاطعات الأربع، بما في ذلك طوكيو، الحكومة المركزية يوم السبت على فرض الإجراء على مناطقهم بعد حدوث ارتفاع كبير في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.
وسجلت اليابان 3158 حالة إصابة جديدة يوم الأحد، نصفها تقريبا من المحافظات الأربع - طوكيو وكاناجاوا وتشيبا وسيتاما.
وأعربت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، عن مخاوفها من زيادة عدد المصابين الذين يعانون من أعراض حادة بعد أن ارتفع الرقم إلى 101 يوم الأحد.
وحثت سكان طوكيو البالغ عددهم 14 مليون شخص على الاستمرار في الامتناع عن الخروج بلا داع ضروري.
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