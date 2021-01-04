شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تسجل 362 وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 4 يناير 2021 قالت وزارة الصحة المكسيكية إنها سجلت 5211 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و362 وفاة خلال آخر 24 ساعة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و448755 إصابة و127213 وفاة.

وتقول الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.

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