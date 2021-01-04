القبض على متهم قتل ابنه 'نحرا' شمالي شرق بغداد

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "دوريات نجدة الشعب ألقت القبض على قاتل اثر ورود اتصال من احد المواطنين على سيطرة النجدة المركزية (١٠٤) مخبرا بقيام احد الاشخاص بقتل ابنه البالغ من العمر (٣ سنوات) (نحراً) ضمن منطقة حي اور".



وأفادت المديرية بـ"قيامها بتوجيه دوريات النجدة الى محل الحادث وتفتيش المنطقة والقبض على المتهم بعد مطاردته داخل الازقة"، مشيرة إلى "قيامها بتسليمه إلى الجهات المختة لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقه".

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