إعادة انتخاب نانسي بيلوسي لرئاسة الكونجرس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أُعيد انتخاب الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي، بأغلبية ضئيلة (216 نائبا) خلال الجلسة الأولى للكونجرس الـ117. إعادة انتخاب "خصم" ترامب رئيسا لمجلس النواب

وبيلوسي (80 عاما) منحدرة من كاليفورنيا وكانت الخصم الرئيسي لدونالد ترامب خلال السنتين الماضيتين، تعود لتولّي منصبها لمدة سنتين رغم ممانعة بعض الأصوات اليساريّة في حزبها.

دماء على منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي

وحصلت بيلوسي على 216 صوتا مقابل 209 لمنافسها الجمهوري كيفين مكارثي.

وأعطى جميع الجمهوريين الذين كانوا حاضرين أصواتهم لهذا الأخير، بينما لم يعط خمسة ديمقراطيين أصواتهم لبيلوسي.

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