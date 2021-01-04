"العلا".. تاريخ السعودية ومستقبل الخليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت الأنظار تتجه لمحافظة العلا شمال غربي السعودية التي تستضيف أعمال القمة الخليجية 41، ليعود الوهج التاريخي لهذه المحافظة من جديد.

ذلك الوهج الذي تميزت به العلا منذ العصور الحجرية وما قبل التاريخ مرورًا بالممالك العربية قبل الإسلام حتى العصر الإسلامي، فالعصر الحديث إذ كانت محل التقاء حضارات واديي "النيل" و"الرافدين"، والساحل الشرقي للبحر المتوسط من جهة وحضارات شبه جزيرة العرب وجنوب شرق أفريقيا وشرق آسيا من جهة أخرى.



وُعرفت "العلا" قبل الإسلام باسم "دادان" كما ورد في كتب الآشوريين والكتب العربية القديمة، وكذلك باسم "وادي القرى"، لكن اسمها ارتبط بإرث حضارة الأنباط الذين بنوا موقع الحِجر على بُعد 22 كم عن العلا، وأطلق عليها في العصر الحديث مسمى "العلا" بوصفها منطقة عالية عن سطح البحر، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

واجتمعت في "العلا" كل عوامل الجذب التاريخي والجغرافي، فهي واحدة من أهم الأماكن الأثرية في العالم التي تحكي معالمها تاريخ حضارات إنسانية قامت على أرض جزيرة العرب التي تشكل المملكة ثلاثة أرباع مساحتها، وُتحيط بها جبال جُدَدٌ بيضٌ وحمرٌ، وصخور ضخمة مختلفٌ ألوانها، وكثبان رملية ناعمة، وفيها موقع "الحجر" الذي يعود تاريخه إلى 300 سنة قبل الميلاد وظلت أسراره مستعصية على الكثير من الباحثين حتى وقتنا الحاضر.

وللجيولوجيين رأيهم العلمي، فقد تميزت العلا بصخورها التي تكونت معظمها قبل أكثر من 542 مليون عام كالصخور الجليدية في جبال الربطين، ودلت على الفترة الجليدية الأخيرة إبان ما قبل الكمبري، وعزز وجودها من فرضية الأرض المتجمدة في جزيرة العرب، وهي الفترة التي تغطت فيها الأرض كاملة بالجليد خلال أزمنة متقطعة قبل أكثر من 700 مليون سنة.

وتقع "العلا" في الجزء الشمالي الغربي من السعودية وتتبع إداريًا منطقة المدينة المنورة، وتتمتع بموقع جغرافي تميز بمكانة تاريخية في قلب العالم القديم، وفيها تجلى دور الإنسان في بناء حضارة عريقة عدت مصدرًا علميًا موثوقًا لدراسة تاريخ جزيرة العرب في عصر ما قبل التاريخ، وهي أكبر متحف تاريخي مفتوح في العالم كما وصفها الكثير من المستكشفين وعلماء الآثار.

وزار "العلا" عدد من الرحالة المسلمين خلال رحلتهم إلى الحج، منهم ابن بطوطة وعبدالقادر الجزيري الأنصاري كما زارها مستكشفون غربيون وأعد الرحالة الإنجليزي ج. كوك دراسة عام 1903م عن العلا بعنوان (الكتابات السامية الشمالية).

وتميز الرحالة الفرنسيون عن غيرهم من الجنسيات الأخرى بشغفهم للتراث القديم والتراث العربي على وجه التحديد، إذ قام شارل هوبر برحلتين إلى جزيرة العرب، أولاهما عام 1880 والثانية عام 1884، زار خلالهما الجوف وحائل وجبة وبريدة وتيماء وخيبر، بينما زار الرحالة أنطوان جوسن، ورفائيل سافينياك موقع "الحجر" عام 1907.

ولم تقتصر رحلة جوسن وسافينياك على البحث عن الآثار البائدة بل درساها بعمق حيث زارا جزيرة العرب ثلاث مرات أولها عام 1907 ووصلا إلى "الحجر" ولم يتمكنا من زيارة "العلا" وعادا إليها خلال عامي 1909 و1910، وألفا بعد رحلاتهم الثلاث كتابًا بعنوان "رحلة استكشافية أثرية إلى الجزيرة العربية" يتكون من خمسة مجلدات عدّ مرجعًا للكثير من الباحثين في العالم، وترجمته دارة الملك عبدالعزيز للعربية.

ولا غرو أن تجد محافظة العلا ذلك الاهتمام من الرحالة فقد أذهلت مقوماتها التاريخية 22 دولة في اجتماع لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو عام 2008، فاعتُمد موقع "الحِجر" ضمن قائمة التراث العالمي ليكون أول موقع سعودي يسجل عالميًا.

وإذا كانت "العلا" هي مرآة التاريخ للمملكة العربية السعودية، فإنها حاليا ترسم مستقبل دول الخليج في تلك القمة المرتقبة التي يضع عليها الجميع الآمال لحل الأزمة داخل مجلس التعاون وتعزيز الحوار الخليجي ما يعبر بالمنطقة إلى بر الأمان.