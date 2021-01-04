شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تسجل 9847 إصابة جديدة بكورونا و302 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الاثنين، تسجيل 9847 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و302 وفاة خلال 24 ساعة.



وسجلت ألمانيا إجمالاً مليون و775513 إصابة و34574 وفاة.

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