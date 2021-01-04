شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب مكالمة لترامب يثير الصخب.. وتدخل سريع لوزارء دفاع سابقين لتحييد الجيش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

طلب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، السبت، خلال محادثة هاتفيّة مع مسؤول كبير أن «يجد» له بطاقات الاقتراع اللازمة من أجل أن يتمكّن من قلب هزيمته في الانتخابات بولاية جورجيا، في خطوة أثارت ضجّة سياسيّة في واشنطن وتنبئ بأسبوع صاخب، في حين أعرب آخر عشرة وزراء دفاع أمريكيّين سابقين، عن معارضتهم أيّ انخراط للقوّات المسلّحة في عمليّة الانتقال السياسي الجارية في الولايات المتحدة حالياً.

يأتي ذلك في وقت تولّى الكونجرس الأمريكي الجديد مهامه في واشنطن، الأحد، وسط أجواء مشحونة في ظل ترقب حسم هوية الغالبية في مجلس الشيوخ وجلسة يُتوقع أن تكون حافلة، الأربعاء، على جدول أعمالها المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

كما أعيد انتخاب الديموقراطيّة نانسي بيلوسي رئيسةً لمجلس النواب بغالبية ضئيلة خلال الجلسة الأولى للكونجرس التي أظهرت انقسامات عميقة.

وترامب لا يزال يرفض الإقرار بهزيمته في انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر، حاول أن يُقنع الجمهوريّ براد رافنسبرغر، المسؤول عن الانتخابات في ولاية جورجيا، بأن «يجد» له بطاقات الاقتراع اللازمة من أجل أن يتمكّن من قلب هزيمته في الولاية، مستخدماً الضغط والإطراء، وذلك خلال محادثة هاتفيّة طويلة نشرت فحواها صحيفة «واشنطن بوست»، الأحد.

وبحسب تسجيل للمكالمة التي تمّت من دون علمه، قال ترامب لرافنسبرغر «لا ضير من القول إنّكَ أعَدتَ إحصاء الأصوات». وأضاف ترامب «كلّ ما أريده، هو إيجاد 11780 صوتاً (...) لأنّنا فزنا بهذه الولاية»، في حين أنّ فوز بايدن في جورجيا بفارق نحو 12 ألف صوت كان قد تمّ تأكيده من خلال عمليّة إعادة فرز وتدقيق.

ومكرّراً اتّهاماته بحصول عمليّات تزوير لم يُقدّم قطّ دليلاً عليها وسبق للمحاكم أن رفضتها، برّر ترامب مطلبه هذا قائلاً إنّه مقتنع بأنّ الانتخابات «سُرقت» منه. وتوجّه ترامب إلى رافنسبرغر بلهجة لم تخل من التهديد قائلاً: «أنت تعرف ما فعلوه ولا تتحدَّث عنه: إنّها جريمة. إنّها مخاطرة كبيرة بالنسبة إليك». غير أنّ رافنسبرغر لم يتراجع عن موقفه وقال «نعتقد أنّ أرقامنا صحيحة».

وسارع المعسكر الديمقراطي إلى التنديد بما اعتبر أنّها ضغوط «مستهجنة». وقال النائب آدم شيف إنّ «ازدراء ترامب للديمقراطيّة قد كُشِف».

من جهتها، ندّدت زميلته ديبي واسرمان شولتز بهذا الفعل الذي أقدم عليه «رئيس يائس وفاسد». وسادت حال من الاضطراب أيضاً صفوف الجمهوريين. ودعا النائب آدم كينزينجر أعضاء حزبه إلى عدم السير مع الرئيس في حملته هذه، قائلاً «لا يمكنكم فعل ذلك بضمير مرتاح».

واجتمع مجدداً أعضاء البرلمان ذي الغالبية الديمقراطية والذي يتميّز هذه المرّة بكونه متعدداً أكثر من أي وقت وبأنه يضم أكبر عدد من النساء، لأداء اليمين وسط احترام بروتوكول صحي صارم.

وفي مجلس الشيوخ الذي بدأ دورته الجديدة أيضاً، ما زالت الغالبية معلّقة بانتظار انتهاء الانتخابات المقررة، الثلاثاء، في جورجيا. ولكي يعود هذا المجلس إلى سيطرة الديمقراطيين، يتعين على مرشحَيهم الفوز بمقعدَي الولاية، في رهان يبدو صعباً. ومن المقرر أن يتوجّه ترامب وبايدن إلى الولاية، الاثنين، لدعم المتنافسين.

وقالت السناتور الجمهورية كيلي لوفلر (50 عاماً) التي تأمل في الحفاظ على مقعدها في مواجهة المرشح الديمقراطي القس رافايل وارنوك (51 عاماً)، في تصريح لشبكة «فوكس نيوز»، إنّ «مستقبل البلاد يتقرر هنا، في جورجيا، من خلال بطاقات اقتراعنا».

وأضافت: «إنّه خيار بين حرياتنا (...) والاشتراكية»، مستعيدة بذلك حجة الجمهوريين في هذا السباق: التحذير من هيمنة اليسار على السلطة.

من جهته، قال المرشح الديمقراطي جون أوسوف (33 عاماً) الساعي إلى إلحاق هزيمة بالسناتور الجمهوري ديفيد بيرديو (71 عاماً)، في تصريح عبر شبكة «سي إن إن»، «نحن على وشك تحقيق نصر تاريخي بعد أربع سنوات شابها انعدام الكفاءة بشكل فادح والعنصرية والكراهية».

«مناورة»

وكان الرئيس المنتهية ولايته غرّد مراراً في الأيام الأخيرة حول جورجيا. ولم يكن هدفه دعم مرشحَي حزبه بقدر ما أراد التنديد بـ«عمليات احتيال» قال إنّها واسعة النطاق وحرمته الفوز بهذه الولاية الجمهورية تقليدياً.

وما زال ترامب رافضاً الإقرار بهزيمته. ورغم إخفاقه في معركة قضائية أراد خوضها، فإنّه نجح في بث الشك في أذهان غالبية مؤيديه الذين يعتزمون التظاهر، الأربعاء، في واشنطن.

وتتزامن مسيرتهم التي قال ترامب إنّه سيشارك فيها مع انعقاد جلسة الكونجرس الهادفة إلى المصادقة على تصويت كبار الناخبين رسمياً لصالح بايدن (306 مقابل 232). بيد أنّ هذه الخطوة الدستورية التي لا تتخطى عادة كونها إجراء شكلياً، تعِد بأن تكون صاخبة هذا العام. فالرئيس المنتهية ولايته يعوّل على دعم بضعة نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ بعدم اعترافهم بفوز منافسه بايدن، وذلك رغم إقرار شخصيات جمهورية وازنة بذلك، على غرار ميتش ماكونيل.

وتعهد هؤلاء بالاعتراض على الإقرار بتصويت كبار الناخبين خلال جلسة الأربعاء، وإعلاء الصوت بشأن عمليات التزوير المزعومة داخل مبنى الكونجرس.

ويمكن لتدخلهم أن يؤدي إلى إبطاء الخطوة الدستورية، لا تقويضها. إلا أنّ زميلهم ليندسي غراهام الذي كان قريباً من ترامب، قال إنّ «الأمر يبدو أشبه بمناورة سياسية أكثر من كونه علاجاً فعالاً».

«صعب»

وفي نهاية المطاف، قد تؤدي هذه المواقف المعترضة إلى رفع عقبات في وجه بايدن ونيته عقد «مصالحة» في البلاد بعد عهد ترامب بعيداً من الاختلافات الحزبية.

وبانتظار استحقاق، الثلاثاء، في جورجيا، فإنّ بيرديو ولوفلر يعدّان حسابياً الأوفر حظاً. فقد احتل الأول الصدارة في الدورة الانتخابية الأولى، ويتوقّع أن تستفيد الثانية من دعم مرشح محافظ آخر. غير أنّ خصميهما الديمقراطيين، جون أوسوف ورافايل وارنوك، سيعتمدان على الزخم الذي أحدثه فوز بايدن لتحقيق مفاجأة.

وأعلنت ستايسي ابرامز، الأمريكية من أصل إفريقي والتي تعدّ نجمة صاعدة في الحزب الديمقراطي بولاية جورجيا، أنّ «المعركة صعبة ولكنّ النصر الديمقراطي ممكن».

وفي حال فوز العضوين الديمقراطيين، سيضم مجلس الشيوخ 50 عضواً عن كلّ حزب، وسيتعيّن حينها على هاريس الفصل حين تتساوى الأصوات، ما يرجّح كفة الديمقراطيين. أما في حال الإخفاق، فيتعيّن على فريق بايدن السعي إلى استمالة أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الوسطيين عند كل مشروع قانون أو تصويت على تعيين، ما سيحدّ بشدة من هامشه للمناورة.



عشرة وزراء دفاع أمريكيين

إلى ذلك، أعرب آخر عشرة وزراء دفاع أمريكيّين ما زالوا على قيد الحياة، عن معارضتهم أيّ انخراط للقوّات المسلّحة في عمليّة الانتقال السياسي الجارية في الولايات المتحدة حالياً، وذلك في مقال نشرته، الأحد، صحيفة «واشنطن بوست».

ووجّه كلّ من أشتون كارتر وليون بانيتا وويليام بيري وديك تشيني وويليام كوهين ودونالد رامسفيلد وروبرت غيتس وتشاك هاغل وجيمس ماتيس ومارك إسبر، دعوةً إلى البنتاجون في هذا المقال من أجل الالتزام بانتقال سلمي للسلطة.

ويأتي النداء السريع الذي وجّهه وزراء الدفاع السابقون في وقت يستعد الكونجرس إلى المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وقال الموقّعون على المقال، وبينهم ماتيس وإسبر اللذان عيّنهما ترامب في البنتاجون، إنّ «الجهود لجعل القوات المسلحة الأمريكية تنخرط في حل النزاعات الانتخابية ستقودنا إلى مكان خطير وغير قانوني وغير دستوري»، معتبرين أنّ المسؤولين الذين سعوا للقيام بذلك قد يواجهون عواقب مهنية وقضائية خطرة.

وفي حين يتعيَّن على الكونجرس المضي قدماً بالتصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية في 6 كانون الثاني/يناير، يواصل دونالد ترامب التأكيد أنه هو الذي فاز في الانتخابات وأنّ فوز جو بايدن الذي اعترف به كبار الناخبين تمّ عن طريق الاحتيال. ورفضت المحاكم الأمريكية في الأشهر الأخيرة عشرات الطعون المقدّمة من معسكر ترامب ضد نتائج الانتخابات.

وقال وزراء الدفاع السابقون إنّ الولايات المتحدة سجّلت في الماضي رقماً قياسياً من التحوّلات السلميّة. وأضافوا أن «هذه السنة يجب ألا تكون استثناءً». ولم يذكر موقّعو المقال على وجه التحديد السبب الذي دفعهم إلى التدخّل في شكل علني.

لكنّ الطبقة السياسية في واشنطن شعرت في الآونة الأخيرة بانزعاج من تقارير وردت في وسائل إعلام أمريكيّة وأفادت بأنّ إمكانيّة فرض الأحكام العرفية قد أُثيرت خلال اجتماع في البيت الأبيض، وهي معلومات نفاها ترامب.

وأشار موقّعو النداء المنتمون إلى الحزبَين السياسيّين الأمريكيّين الرئيسيّين، إلى أنّ الطعون المقدّمة بشأن نتائج الانتخابات في ولايات عدّة قد رفضتها المحاكم وأنّ الأصوات قد تمّت المصادقة عليها من جانب حكّام الولايات.

ودعوا القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر وجميع مسؤولي وزارة الدّفاع إلى تسهيل الانتقال إلى إدارة الرئيس المنتخب بايدن. وقالوا: «يتوجّب عليهم أيضاً الامتناع عن أيّ عمل سياسي من شأنه تقويض نتائج الانتخابات أو تعريض نجاح الفريق الجديد للخطر».