شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 جنود سوريين في ثاني هجوم خلال أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أ.ف.ب

قُتل تسعة أشخاص على الأقلّ، بينهم سبعة جنود سوريين، مساء الأحد، في هجوم لتنظيم «داعش» الإرهابي استهدف حافلة على الطريق الذي يربط الرقة بدمشق، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأشار المرصد إلى أنّ الكمين أسفر أيضاً عن مقتل مدنيَّين اثنين، وإصابة 16 بجروح بينهم أربعة مدنيّين.

واستهدف الهجوم، وهو الثاني في أقل من أسبوع، حافلة تقل عسكريين «وعلى الأرجح بعضاً من أقاربهم»، حسب ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأنّ «تسعة مدنيين استشهدوا وأصيب أربعة آخرون بجروح جراء اعتداء نفذته التنظيمات الإرهابية».

ونقلت صحيفة «الوطن» المقربة من دمشق عن مصدر محلي أن اشتباكات اندلعت في أعقاب الهجوم، بين مسلحين والجنود السوريين. ولم يعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن هذا الهجوم.

وكان التنظيم تبنى، الخميس، هجوماً استهدف حافلةً في سوريا وأودى بـ39 عنصراً من القوّات السورية.

وعلى الرغم من هزيمته في آذار/مارس 2019، لا يزال «داعش» يشن هجمات دورية في سوريا، خصوصاً في منطقة البادية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق) عند الحدود مع العراق حيث تنشط مجموعات إرهابية.

وبعدما كان قد أعلن في عام 2014 إقامة ما يسمى «الخلافة» في مناطق سيطر عليها في سوريا والعراق، تكبّد التنظيم خسائر متتالية في البلدين قبل أن تنهار «خلافته» في آذار/مارس 2019 في سوريا.

لكن التنظيم عاود هجماته وانخرط في حرب استنزاف ضد الجيش السوري والقوات الكردية التي حظيت بدعم واشنطن في التصدي للتنظيم.

وفي نيسان/إبريل، قضى 27 عنصراً بقوات النظام في هجوم للتنظيم المتطرف في محيط مدينة السخنة الصحراوية (وسط) التي يسيطر عليها الجيش السوري. وفي الأشهر الأخيرة أصبحت البادية مسرحاً لمعارك منتظمة بين «داعش» والقوات السورية المدعومة من سلاح الجو الروسي.