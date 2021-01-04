المقاصة يعمق جراح الإسماعيلي بفوز كبير

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمق مصر المقاصة جراح ضيفه الإسماعيلي، بفوز كبير عليه 3-1 على ملعب المقاولون العرب في افتتاح مبكر للمرحلة السابعة من الدوري المصري لكرة القدم، لارتباط الإسماعيلي بإياب نصف نهائي بطولة الأندية العربية.

وتقدم مصر المقاصة عن طريق مروان حمدي (9)، وعادل النتيجة للإسماعيلي شكري نجيب (25 من ركلة جزاء)، قبل أن يضيف عصام صبحي الهدف الثاني لأصحاب الأرض (56 من ركلة جزاء) وحمدي الهدف الثاني له والثالث لفريقه (58)، ليتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد أربعة أهداف.

ورفع مصر المقاصة رصيده إلى سبع نقاط ارتقى بها إلى المركز السابع، فيما تراجع الإسماعيلي إلى المركز التاسع برصيد ست نقاط بعد خسارته الثانية هذا الموسم.

وقاد الإسماعيلي المدرب المؤقت أبو طالب العيسوي خلفاً للمدرب المؤقت أيضاً محمّد وهبة الذي اعتذر عن استكمال مهمته عقب إقالة البرازيلي هيرون ريكاردو في الجولة الثالثة.

وتأتي خسارة الإسماعيلي قبل مواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي بطولة الأندية العربية (كأس محمّد السادس) في 11 كانون الثاني/يناير في الدار البيضاء، وكان الإسماعيلي قد فاز ذهاباً على ملعبه 1-صفر في شباط/فبراير 2020.

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