شكرا لقرائتكم خبر عن داعية سلفى يصف وحيد حامد بعدو الأشرار.. ويؤكد: لا استغراب من شماتة الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الشيخ أسامة القوصى الداعية السلفى، الكاتب الراحل وحيد حامد بعدو الأشرار، مؤكدا أنه لا استغراب من فكرة شماتة الإخوان من وفاته لأنه – أي وحيد حامد- كان يفضح تطرفهم.

وقال "القوصى" في تصريحات لـ"الخليج 365":"كان وحيد حامد رحمه الله ممن يحاربون التطرف و الإرهاب و الجهل و الفساد من خلال كتاباته و أعماله فلا استغراب أن يشمت المتطرفون و الإرهابيون و المفسدون في الأرض عند وفاته ظنا منهم أنهم قد استراحوا منه".

وتابع "القوصى": وحيد حامد رحمه الله رغم وفاته مازالت سهام كتاباته تصيب المتطرفين والإرهابيين و المفسدين في الأرض في مقتل والعبرة بذلك لا برحيل الأرواح و الأجساد إلى بارئها فقد كان وحيد حامد فارسا في حياته و لا يزال بكتاباته فارسا رغم رحيله عن عالمنا رحمه الله برحمته الواسعة و أسكنه فسيح جناته و صبرنا و صبركم و أهله و محبيه على فراقه" مضيفا :"وحيد حامد كان عدوا للشر و الأشرار و المفسدين في الأرض و محبي الدما، فلا استغراب أن يشمتوا في وفاته".