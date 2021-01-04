الصين تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا وكوريا الجنوبية تتجاوز الألف

الإثنين 4 يناير 2021

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين أنها سجلت 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، وذلك ارتفاعا من 24 حالة في اليوم السابق.



وقالت اللجنة في بيان إن 20 حالة من الحالات الجديدة ترتبط بوافدين من الخارج.

وذكرت اللجنة أنها سجلت أيضا 40 حالة إصابة خالية من الأعراض وذلك ارتفاعا من ثماني حالات في اليوم السابق. ولا تدرج الصين مثل هذه الإصابات على أنها حالات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 87150 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

وفي كوريا الجنوبية، أعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة اليوم الاثنين أن البلاد سجلت 1020 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 64 الفا و 264 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن من الإصابات الجديدة، كانت هناك 985 إصابة عدوى محلية و35 إصابة وافدة من الخارج.

وسجلت البلاد 19 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 981، وانخفض عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة أو الخطرة بمقدار 4 أشخاص عن اليوم السابق إلى 351 شخصا.

وبلغ عدد حالات الشفاء 45 الفا و 240 حالة بزيادة 733 حالة عن اليوم السابق، بينما وصل عدد المرضى الخاضعين للعلاج الطبي تحت الحجر الصحي 18 الفا و 43 شخصا بزيادة قدرها 268 شخصا عن اليوم السابق.