لهذا السبب.. معارض تركي يشن هجوماً حاداًُ على أردوغان

الإثنين 4 يناير 2021

شن معارضان تركيان هجوما حادا على الرئيس رجب طيب أردوغان، على خلفية تصريحات سخر فيها من المحجبات المعارضات.



تصريحات أردوغان المثيرة للجدل جاءت، عقب أدائه صلاة الجمعة الماضية، والتي قال فيها إن "بعض الأشخاص يصطحبون معهم النساء المحجبات مثل عارضات الأزياء، لخداع الشعب".

وبدا واضحا أن الرئيس التركي كان يقصد بتصريحاته زعيم المعارضة، كمال قليجدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة.

وفي سياق ردود الأفعال، وصف علي باباجان، رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" المعارض، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أردوغان، بـ"السياسي الذي عفا عليه الزمن"، دون إشارة إليه صراحة.

وفي تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قال باباجان ، إن"الأشخاص الذين يحاولون تشكيل الناس والحكم من خلال النظر إلى أفكارهم وملابسهم ولغتهم وأسلوب حياتهم، سياسيون عفا عليهم الزمن"

وتابع القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية الحاكم، قائلًا :"لا يصح أن يكون أحدا مادة سياسية لأي شخص، ولا يجوز لأحد أن يستهدف كرامة شعب بلدنا”.

في السياق ذاته، قال سرقان أوزجان، الناطق باسم "حزب المستقبل" الذي يتزعمه، أحمد داود أوغلو ، إن "حديث أردوغان قد ولى زمانه، فلا يمكن الآن استقطاب المجتمع حول قضية الحجاب يا سيد أردوغان".

وأشار إلى أن أردوغان "استخدم الحجاب باعتباره ورقته الرابحة، ولكن من المحزن والمخجل أن يتم وصف امرأة ترتدي الحجاب بأنها عارضة أزياء"

وفي وقت سابق طالب زعيم المعارضة التركية، قليجدار أوغلو، من أردوغان تقديم اعتذاره للمحجبات، مؤكدا أن تصريحاته "بمثابة إهانة كبيرة للمرأة التركية".