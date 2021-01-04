فصل 7 خطباء بالسعودية "تهاونوا" في كشف خطر الإخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام محلية سعودية عن فصل 7 خطباء بمنطقة الباحة (جنوب غرب) تهاونوا في كشف وتوضيح خطر جماعة الإخوان المصنفة إرهابية.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر مطلعة، أن قرارا صدر بـ"طي قيد" (فصل) 7 خطباء في منطقة الباحة، إثر إغفالهم توجيه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتحذير من الجماعات ذات البيعة والتنظيم، وفي مقدمتها الإخوان الإرهابية.

وكشفت المصادر أن القرار شمل خطباء تغيّبوا عن خطبة الجمعة دون سبب أو اعتذار رسمي سابق للتوجيه بالتحذير من ذلك.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ قد كشف مؤخرا أن فصل بعض الأئمة والخطباء في بعض جوامع المملكة، جاء نتيجة عدم التزامهم بتنفيذ توجيهات الوزارة بنشر بيان هيئة كبار العلماء، وإيضاح خطورة "الإخوان" الإرهابية.

وأكد على أن "طي القيد لا يعني أنهم ينتمون لهذا التنظيم أو أنهم متشبعون بفكرهم ومؤيدون لهم، وإنما القرار كان إجراءً نظامياً بحق من لم ينفذ التوجيهات، أو تباطأ في تنفيذها".





وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية إن جماعة الإخوان إرهابية لا تمثل منهج الإسلام.

وأضافت هيئة كبار العلماء، في بيان، أن جماعة الإخوان تتبع أهدافها الحزبية المخالفة للدين الإسلامي وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.

وأوضحت أن تاريخ جماعة الإخوان مليء بالشرور والفتن ومن رَحِمها خرجت جماعاتٌ إرهابية متطرفة عاثت في البلاد والعباد فساداً مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم.

وطالبت هيئة كبار العلماء الجميع بالحذر من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها.