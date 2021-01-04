"المهنيين" السوداني يطالب بهيكلة القوات الأمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب "تجمع المهنيين السودانيين"، الأحد، بهيكلة القوات الأمنية، وفتح تحقيقات في أي مخالفات أمنية وعسكرية سابقة.

ودعا التجمع (قائد الحراك الاحتجاجي بالسودان) إلى تعديل المادة 35 من الوثيقة الدستورية لعام 2019 (تنص على إعادة هيكلة القوات الأمنية)، بغرض جعل القوات المسلحة المؤسسة العسكرية الوحيدة الحامية للوطن.

وأكد، في مذكرة سلمها لكل من النائب العام ووزير العدل، على ضرورة إلغاء قانون الدعم السريع ودمج هذه القوات في القوات المسلحة خلال مدى زمني معلوم، وفق تصنيف عادل.



واقترح تشكيل لجنة دائمة بكل الصلاحيات لمراجعة ما وصفها بـ"الانتهاكات السابقة" وتلقي الشكاوى ممن "تعرضوا لممارسات القبض والاعتقال والتحقيق من قبل الدعم السريع أو أي قوات أخرى (لم يحددها) بصورة مخالفة للقانون".



كما طالب بـ"تكوين لجنة من النيابة العامة ونقابة المحامين لمراجعة كل مقار قوات الدعم السريع وغيرها من القوات وحراسات الشرطة للتأكد من خلوها تماماً من المعتقلين المدنيين، وتسليم الموجودين في المقار الأخرى للشرطة".