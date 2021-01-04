تقرير يكشف الدور المشبوه لأسامة النجيفي رجل أردوغان في العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

برز في الفترة الأخيرة السياسي العراقي أسامة النجيفي القريب من فكر جماعة الإخوان المسلمين وذو العلاقة الوطيدة بأنقرة، كأحد “أحصنة” الرهان لدى حكومة رجب طيب أردوغان للمنافسة على موطئ قدم في العراق جنبا إلى جنب إيران السبّاقة إلى مدّ نفوذها في البلاد منذ سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وقيام نظام المحاصصة العرقية والطائفية بقيادة الأحزاب الشيعية.



أسامة النجيفي، القيادي الإخواني العراقي، يعتبر ذراع تركيا في العراق، وعمل في الآونة الاخيرة على محاولة إحياء الإخوان ودعم تركيا بالعراق، ويحاول دعم الجماعة من خلال حزب للعراق متحدون الذي أسسه عام 2017.

وهناك أسباب عدة تجعله مؤيد لإعادة إحياء جماعة الإخوان بالعراق وهي أن أسامة النجيفي ذو الخلفيات الحزبية التي لها صلة بالإخوان المسلمين، وينحدر النجيفي من أصول حزبية إخوانية ويرتبط مع حزب العدالة التركي بمصالح اقتصادية ، له علاقة قوية بالجماعة فترشح على قوائمه شغل منصب وزير الصناعة عام 2005.

كما يلعب أسامة النجيفي دورا في تمكين تركيا داخل العراق و يعد بمثابة الحارس الأمين للمصالح التركية في محافظة نينوى العراقية، ويساعد أنقرة في أهدافها الطامحة في السيطرة على محافظة نينوى.