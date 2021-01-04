فضيحة من العيار الثقيل تهز واشنطن.. تسريب مكالمة هاتفية لـ ترامب يطالب فيها مسئولاً بـ «تزوير الانتخابات»

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن "فضيحة" من العيار الثقيل، حيث نشرت تسجيل صوتي للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وهو يطلب من سكرتير ​ولاية جورجيا قلب نتيجة الانتخابات الرئيسية.

​ووفقاً للصحيفة فإن ترامب طالب براد رافنسبيرجر، في مكالمة هاتفية، "إيجاد نحو 12 ألف صوت لقلب فارق الأصوات مع ​منافسه الديمقراطي جو بايدن."

وبحسب الصحيفة حذر ترامب سكرتير ولاية جورجيا من تبعات جنائية إذا لم يتجاوب مع ادعاءاته بشأن حدوث تزوير في ​انتخابات​ الولاية.

وطالب ترامب رافنسبيرجر بـ "إيجاد أصوات كافية لإلغاء هزيمته" في مكالمة هاتفية غير عادية استمرت لمدة ساعة يوم السبت قال خبراء الانتخابات إنها تثير أسئلة قانونية.

ونشرت الصحيفة تسجيلاً للمحادثة التي استهلها ترامب بتوبيخ رافنسبرجر، وتوسل إليه أن يتصرف وهدده بعواقب جنائية.

وخلال المكالمة، رفض رافنسبيرجر والمستشار العام لمكتبه تأكيدات ترامب، موضحين أن الرئيس يعتمد على نظريات المؤامرة المكشوفة وأن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بـ11779 صوتاً في جورجيا كان عادلاً ودقيقاً.

وقال ترامب خلال المكالمة: "شعب جورجيا غاضب، والناس في البلاد غاضبون.. ولا حرج في قول إنك أعدت الحساب".

وأجاب رافنسبرجر: "حسنا سيدي الرئيس، التحدي الذي تواجهه هو أن البيانات التي لديك خاطئة".

وأضاف: "كل ما أريد فعله هو ذلك.. أريد فقط أن أجد 11780 صوتا".

وقالت الصحيفة إن البيت الأبيض ولا حملة ترامب لم يردوا على طلب التعليق، كما رفض مكتب رافنسبرجر التوضيح.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب استخدم أساليب عدة في مخاطبة سكرتير ولاية جورجيا تنوعت بين الإطراء والتوسل وبين التوبيخ والتهديد بتبعات جنائية غير واضحة إذا رفض التجاوب حتى أنه قال له إنه يأخذ "مخاطرة كبيرة".

وأمس الأحد، كتب ترامب تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها إنه تحدث إلى رافنسبيرجر، قائلاً إنه "غير راغب أو غير قادر على الإجابة على أسئلة مثل الاحتيال وبطاقات الاقتراع تحت الطاولة، وعن الناخبين "خارج الولاية، والناخبين المتوفين، وأكثر من ذلك".

ورد رافنسبرجر بتغريدة على الرئيس: "بكل احترام الرئيس ترامب: ما تقوله غير صحيح".