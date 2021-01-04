شكرا لقرائتكم خبر عن مختار نوح يشبه الإخوان ببنى إسرائيل: مطاردون فى الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شبه مختار نوح القيادى السابق بجماعة الإخوان، تنظيم الإخوان ببني إسرائيل، قائلا :"جماعة الإخوان أصبحت كبني إسرائيل مطاردين في الأرض ومشتتين، والناس أصبحت تلفظهم".

وأضاف "نوح" في تصريحات لـ"الخليج 365":"جماعة الإخوان كتنظيم انتهت تمامًا، ولكن الأفراد لازالوا موجودين" مدللا على انهيار التنظيم بقوله :هناك مجموعة من الشواهد تؤكد أن التنظيم انتهى، منها أولا: ضعف التنظيم في مصر البلد الذى شهد نشأة التنظيم، ثانيا: حدوث انقسامات داخل الجماعة ووجود أكثر من جبهة، ثالثا: الأعمال الإجرامية للجان النوعية انتهت تماما، رابعا: انتهاء قسم الأشبال الذى كان مسئولا عن استقطاب أفراد للجماعة، خامسا: التنظيم أصبح رد فعل، سادسا: في بلد كتونس التنظيم يحتضر ويحاول أخذ قبلة الحياة من أمريكا، والانتخابات القادمة وجوده سيكون ضعيفا جدا، سابعا: انهيار هيبة راشد الغنوشى وإبراهيم منير.

وتابع نوح :" الإخوان كجماعة أو تنظيم انتهت، ولذلك تسير خلف تركيا".

وأشار إلى أن الإخوان قد يلجأون لتغيير قبلتهم بعد التضييق عليهم وخاصة في أوروبا، متابعا: "القرار فى الإخوان دائما قرار فردى يصدر دائما من واحد واستخدام مصطلح الشورى معدوم داخل التنظيمات السرية ولا يعترفون بالرأى الآخر، والإخوان ليس لديها دراسات سياسية جيدة، والحسابات السياسية لدى الإخوان فاشلة".