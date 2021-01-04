محمد اسماعيل - القاهرة - ​هل تنجح بدائل التعليم في استكمال الدراسة حال استمرار كورونا؟ خبيران يجيبان

كتب- أسامة علي:

كشف خبراء تعليم، ملامح مستقبل العام الدراسي في حال استمرار أزمة كورونا، وإمكانية استكمال الدراسة بالبدائل التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، بعد قرار الحكومة بتعليق الدراسة وتأجيل الامتحانات حتى نهاية الترم الأول.

قررت الحكومة تعليق الدراسة في المدارس والجامعات واستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من يوم 2 يناير 2021، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 بنظام التعليم عن بعد.

كما قررت الحكومة تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل (الورقية- العملية- الإلكترونية) لما بعد انتهاء إجازة نصف العام التي امتدت إلى 20 فبراير المقبل، حال استقرار الأوضاع داخليًا جراء انتشار جائحة كورونا، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته المختلفة.

يقول الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم الأسبق، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا فاجئت الجميع، وتزايدت أعداد الإصابة ووصلت قمة الذروة في فترة قليلة.

وأضاف رئيس قطاع التعليم الأسبق لـ"الخليج 365"، أن قرار التعليق قرار سيادي، من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي فضل حياة المواطنين عن استكمال الامتحانات، متابعًا: "أي وزير هدفه إجراء امتحانات وإنهاء الترم ومن ثم تم اتخاذ قرار الإغلاق، لكن أصبح لدينا رئيس يخاف على حياة المواطنين".

ولفت إلى أن التأجيل قد يؤدي إلى أعباء إضافية في الترم الثاني، وأحداث تعديل الخريطة الدراسية، مؤكدًا أن الخريطة الزمنية كان ممكن تفاديها بإجراء الامتحانات في ديسمبر الماضي، ولكن العام الدراسي مرتبط بساعات تعليمية ومناهج دراسية لابد من إتباعها.

وأوضح رئيس قطاع التعليم السابق، أنه يتبقى على استكمال تدريس الفصل الدراسي الأول أقل من شهر لاستكمال المناهج، موضحًا أن وزارة التربية التعليم أكثر استعدادًا وجاهزية هذه المرة عن العام الدراسي الماضي.

وأضاف مسعد، أن انتشار فيروس كورونا كان مفاجئًا للجميع العام الماضي، ولم يكن بمقدور الوزارة المواجهة أو اتخاذ إجراءات بديلة أكثر مما تم اتخاذه، موضحًا أنه تم تجهيز وإعداد وسائل تعليمية متعددة ومختلفة بوزارة التربية والتعليم لاستكمال تدريس المناهج حال استمرار وتفشي جائحة كورونا.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور عاصم عبدالمجيد حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أن الظروف الوبائية والأزمة الصحية التي تتعرض لها البلاد، هي السبب الوحيد لاتخاذ قرار تعليق الدراسة في هذا التوقيت.

وأضاف حجازي لـ"الخليج 365"، أن زيادة أعداد المصابين بفيروس كوورنا والوصول إلى ذروة الموجة الثانية، تحكموا في اتخاذ مثل هذه القرارات.

ولفت إلى أن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لديهما الفرصة لإثبات نجاح نظام التعليم المدمج وتوظيف التعليم الرقمي، مؤكدًا أن التعليم المدمج أصبح أكثر جاهزية عن الأعوام السابقة في الجامعات والمدارس، وأنه مناسب للظروف الراهن وهذه فرصته لإثبات جدواه.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتبارًا من 2 يناير 2021، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

ويستطيع الطلاب في مختلف المراحل المذاكرة من الوسائل التعليمية المتعددة التي تتيحها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنها:

للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي:

لن تعقد امتحانات لهذه الصفوف، كما هو متبع بنظام التعليم الجديد 2.0، واتاحة دليل المعلم على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به السادة أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم، لاستكمال الدراسة.

للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي:

القناة التعليمية مدرستنا 1، كوسائل تعليمية أساسية بالإضافة إلى وسائل التعلم المتاحة مثل:

لطلاب الصف الثالث الإعدادي:

القناة التعليمية مدرستنا 1، كوسائل تعليمية أساسية بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ذاكر https://study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري

أما لطلاب المرحلة الثانوية:

منصة نظام إدارة التعلم https://lms.ekb.eg من بنك المعرفة المصري كوسيلة تعليمية أساسية، بالإضافة إلى القناة التعليمية مدرستنا 2.

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