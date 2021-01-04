​"القابضة للكهرباء": غير مسموح بتركيب عداد كودي في 3 حالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

حصل "الخليج 365" على خطاب عممته الشركة القابضة لكهرباء مصر، للتوزيع على الشركات التابعة، يتضمن قواعد التوصيل والتركيب العدادات الكودية بدلًا من نظام الممارسة للمواطنين الذين تقدموا بطلبات لتركيب عدادات كودية، على المنصة الإلكترونية للقابضة لكهرباء.

وتضمن القرار أن تتم إجراءات البدء في التوصيل بعد المعاينة وإعداد المقايسة وسدادها، طبقًا لقواعد توصيل التغذية الكهربائية الصادرة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المنعقدة اعتبارًا من مارس 2020 الماضي التي تتضمن:

- البدء في إعداد المقايسات النمطية أولًا أي للعقارات التي تم توصيل التيار الكهربائي لها.

- تركيب العدادات لكافة المتقدمين وفقًا للقواعد المنظمة باستثناء الوحدات المخالفة المقامة على المناطق الأثرية، والوحدات المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقًا لقانون الطيران المدني، والوحدات المخالفة لقانون الكهرباء رقم (87) لسنة 2015 في شأن المسافات الآمنة لحزم خطوط الكهرباء.

وتواصل المنصة الإلكترونية عملها في استقبال طلبات المواطنين المتعلقة بطلبات تركيب عدادات كودية للمباني المخالفة والعشوائية، حيث تلقت حتى الآن أكثر من مليون طلب لعدد من الوحدات العقارية بلغ 2.3 مليون وحدة شملت جميع شركات توزيع الكهرباء الـ9، مع استمرارها في استكمال الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتركيب العدادات.

كما استقبلت أيضًا منذ إطلاقها 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلي والتليفونات المحمولة، بالإضافة إلى عدد كبير من الاستفسارات يتم الرد عليها مباشرة، من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.



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